C'è tempo anche per un commento sulla lotta scudetto nell'intervento di Cristiano Giuntoli al 'Festival dello Sport: "Ci sono progetti partiti prima, come quelli di Milan, Inter, lo stesso Napoli... - ricorda il direttore sportivo della Juventus all'evento de La Gazzetta dello Sport -. Noi vogliamo crescere, tornare in Champions, lo scorso anno eravamo terzi ma non siamo in Champions. Portare la Juve in Champions aiuterebbe ad aumentare il valore dei giocatori e la loro autostima. Non facciamo voli pindarici, basta arrivare nelle prime 4. Poi in primavera vedremo".

Immancabile una battuta su Nicolò Fagioli, coinvolto nello scandalo scommesse: "Abbiamo tempestivamente avvertito la Procura, il ragazzo si è dimostrato disponibile. Gli siamo vicini e siamo dispiaciuti, ma il nostro compito non è solo quello di punirlo, ma dobbiamo rieducare il sistema".