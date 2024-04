"Quando vinci vedi tutto in maniera diversa". Lo dice Massimiliano Allegri, protagonista in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Mole: "Nel girone di ritorno abbiamo fatto molta difficoltà negli scontri diretti. Con la Lazio, con l'Inter - ricorda il tecnico della Juventus -. Abbiamo perso a Napoli. Vinto solo uno importante per la classifica, per il momento che stavamo vivendo. Non dobbiamo pensare che tutto sia risolto. Finché non raggiungi l'obiettivo non hai conquistato niente. Pensiamo a quanto c'è da fare in campo domani c'è il Toro, poi penseremo a Cagliari che sarà un'altra battaglia".

L'allenatore bianconero commenta poi le ultime notti europee tra Champions ed Europa League: "Real-City è stata una partita straordinaria con un livello tecnico di altissimo livello. Mi sono divertito la partita del Real, come il Barcellona e il PSG. L'Atalanta ieri, Milan-Roma ieri. Bisogna essere molto fiduciosi in quello che abbiamo. Il campionato italiano rispetto alle altre sarà più basso, però l'anno scorso la Roma in finale di Europa League, l'Inter in finale di Champions. Una e mezza è già in Europa League, la Fiorentina in Conference... Qualcosa di buono c'è".