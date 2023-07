Arrivano novità sul fronte Onana. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, il caso Lukaku ha distolto l'attenzione dell'Inter dalla trattativa in ballo con il Manchester United. L'affare non è a rischio e il club nerazzurro entro domani vuole dare il via libero definitivo. L'affare è impostato su una base di 48-50 milioni di euro più bonus.