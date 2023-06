Carlos Augusto è il profilo individuato dalla dirigenza dell'Inter per sostituire Robin Gosens in caso di cessione: l'esterno tedesco è nel mirino dell'Union Berlino e potrebbe lasciare Milano in questa finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Nazione, il laterale del Monza però è seguito anche dalla Fiorentina, pronta ad una mega rivoluzione sia in difesa che sulle corsie esterne.