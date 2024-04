Autore del gol che ha illuso l'Udinese nel primo tempo, Lazar Samardzic ha offerto anche a DAZN l'analisi del ko con l'Inter: "Siamo partiti con l'atteggiamento giusto, è mancato solo il punto alla fine. Ora guardiamo avanti, tenendo la testa alta. Dobbiamo fare punti nelle prossime partite".

In cosa siete calati nel finale?

"Sappiamo che l'Inter voleva vincere, ha giocato bene. Abbiamo difeso fino all'ultimo minuto, il loro gol fa molto male. Ma guardiamo avanti. Dobbiamo risolvere questo problema dei gol presi all'ultimo perché mancano cinque partite che sono scontri diretti: dobbiamo fare meglio. C'è pressione perché in ogni partita dobbiamo fare punti per salvarci, facendo sempre il meglio. Come ho detto prima, testa alta e fare punti".