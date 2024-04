Nella sfida contro l'Inter, la tattica dell'Udinese sarà quella del contenimento e del contropiede. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, sintetizzando il concetto di "squadra corta" anche con la probabile rinuncia a Success come alternativa allo squalificato Lucca: l'idea di Cioffi sarebbe quella di dare spazio in avanti a Pereyra e Thauvin, con l'obiettivo di non dare punti di riferimento.