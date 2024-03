Diverse assenze in casa Empoli in vista del match di domani con l'Inter. Nicola, infatti, non potrà contare sullo squalificato Maleh e sugli infortunati Berisha, Ismajli, Grassi ed Ebuehi.

Si va verso la conferma della difesa a tre più Gyasi e Pezzella esterni. Fazzini con Marin in mezzo al campo, poi Zurkowski e Cambiaghi alle spalle di Niang (favorito su Destro, Caputo e Cerri).

PROBABILE EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.