Grande attesa a Bologna per il match con l'Inter di domenica a ora di pranzo. E il Dall'Ara sfiorerà il pienone: sugli spalti saranno almeno in 26mila . Nel frattempo, dovrebbe rientrare già oggi l'allarme Orsolini , out per uno stato febbrile.

"L'esterno, infatti, dopo essersi allenato con i compagni lunedì e martedì, ieri ha marcato visita per un lieve stato febbrile. In società sono ottimisti, indicando come la sosta sia stata quasi precauzionale, ma è chiaro che pensando all'importanza che sta avendo il ragazzo di Ascoli in questo momento e la tipologia dell'influenza che sta girando, decisamente lunga e fastidiosa, la cosa non può che aver allarmato, specie i tifosi", scrive il Corriere dello Sport. Certamente out, invece, Arnautovic e Zirkzee.