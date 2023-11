Giorgio Scalvini è tornato a lavorare sul campo. È questa, secondo quanto riporta l'ANSA, la novità in casa Atalanta ad una seduta di allenamento di distanza dalla sfida casalinga all'Inter. Per il resto, continua il percorso riabilitativo di Touré (out da agosto per rottura tendinea al retto femorale destro) e le terapie per Palomino (bicipite femorale destro, out fino alla sosta), anche se "il difensore proprio venerdì potrebbe tornare in gruppo", si legge.