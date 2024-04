Dopo l'intervista a DAZN, Davide Nicola commenta la sconfitta dell'Empoli in casa dell'Inter anche in conferenza stampa:

Analisi sul primo gol, cosa si poteva fare meglio?

"La prima considerazione è che si poteva ovviare fischiando il fuorigioco iniziale di Thuram. Accetto la decisione ma non sono d’accordo. La posizione è stata non corretta, detto questo si poteva rimediare con una lettura anticipata. Ma è giusto anche dare merito a Dimarco. Anche noi abbiamo cercato di mettere in difficoltà l’Inter, mi è piaciuta la prestazione. L’Empoli ha fatto la sua partita".

Cosa ha apprezzato di più e cosa le è piaciuto meno?

"Maggior gioco posizionale, possesso più veloce e capacità di portare più uomini alla fase offensiva. Con il Milan avevamo un baricentro un po’ basso, soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo migliorare la scelta nell’ultimo passaggio. Noi siamo convinti di potercela fare. Non dobbiamo perdere l’entusiasmo e la consapevolezza che si possono prendere punti ovunque.

Quanto è difficile fermare le combinazioni dell’Inter tra centrale e terzini?

"Con dei buoni uno contro uno, e con grande interscambio di ruoli. Bisogna ragionare sugli spazi e capire di mantenere le stesse distanze. Alcune squadre si possono permettere di accettare duelli con l’inferiorità numerica. Oggi abbiamo creduto di trovare il gol del pareggio".



Riccardo Despali