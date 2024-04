Intercettato da DAZN prima di Inter-Empoli, il tecnico azzurro Davide Nicola inquadra così l'imminente match di San Siro: "Niang? Caputo è la seconda settimana che lavora dimostrando numeri importanti, abbiamo altre 9 partite da qui alla fine e ognuno avrà la sua occasione. Mi interessa che i giocatori possano dimostrare in campo di saper fare gol quando sono nelle migliori condizioni. Tutto il resto è solo quello che c'è da fare in campo".

In fondo tutte hanno pareggiato. Meglio, peggio o indifferente?

"Per me è una perdita di tempo anche solo pensarci, pensiamo a noi stessi, ci sono partite con difficoltà diverse. Perdere energie pensando a chi incontri conta poco. Nove partite sono tante, può succedere ancora molto: bisogna lavorare sereni e crederci sempre".