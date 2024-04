Giustamente felice e orgoglioso Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, dopo la vittoria in rimonta contro l'Atalanta. Arrivato ai microfoni di DAZN, il tecnico rossoblu invita però i suoi uomini a continuare su questa strada: "Questa vittoria è un passo in avanti, ma non siamo ancora arrivati in porto. Dobbiamo continuare così, mai mollare. Abbiamo fatto una grande partita: lottare su ogni palla contro l’Atalanta è davvero tanta roba. Avevo chiesto ai ragazzi di lottare. Sapevamo che erano più bravi di noi, ma sotto l’aspetto della volontà non dobbiamo essere in campo. Ora dobbiamo cancellare questa partita e spingere come stiamo facendo”.

Ranieri prosegue: "La salvezza passa per il gruppo. Questo gruppo si è cementato nelle difficoltà iniziali, ma abbiamo sempre lavorato con grosso impegno. Non ci sono mai state facce buie se andavano in panchina o in tribuna. Non abbiamo goleador, ma i ragazzi si sono divisi i gol tra loro e questo significa che il gruppo è sano e lavora bene. Chi non gioca dall’inizio sa che ci aiuta e andare oltre i limiti”.