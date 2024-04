"Oggi ci godiamo la vittoria, poi penseremo alla prossima. Dobbiamo dare il massimo a San Siro, sappiamo che sarà una partita molto difficile ma andremo a giocarcela" ha detto Tommaso Augello in conferenza stampa post-Atalanta durante la quale ha commentato il risultato ottenuto ieri contro la Dea parlando anche del match in programma per il prossimo turno contro l'Inter.