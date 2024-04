Al momento in campo contro l'Atalanta, il Cagliari di Claudio Ranieri è atteso da un autentico tour de force in queste settimane, dovendo affrontare, dopo gli orobici, l'Inter a San Siro e poi la Juventus. Per la sfida di domenica prossima contro i nerazzurri, i rossoblu dovranno fare i conti con un due defezioni forzate: la prima è quella di Alessandro Deiola, che ha rimediato un cartellino giallo ed essendo in diffida sarà costretto a saltare la trasferta nel capoluogo lombardo.

Stesso destino per l'uruguayano Nahitan Nandez, che pochi minuti dopo si è visto sventolare in faccia dall'arbitro Antonio Rapuano il giallo che farà scattare la squalifica del Leon.