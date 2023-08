Joaquin Correa è un nuovo giocatore del Marsiglia. Dopo aver passato le visite mediche, l'annuncio ufficiale del club transalpino qualche minuto fa: "L'Olympique Marsiglia ha annunciato oggi l'acquisto di Joaquín Correa dall'FC Internazionale Milano. L'attaccante ha firmato in prestito con opzione di riscatto con il club dopo il superamento delle visite mediche". Operazione in restito a 2 mln con diritto di riscatto a 13: obbligo a 10 se l'OM andrà in Champions League.

