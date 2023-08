"Tra Romelu Lukaku e Aurelio De Laurentiis stanno succedendo cose che mi lasciano molto stupito". Questo è il parere che l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha rilasciato a Cronache di Spogliatoio parlando della situazione di stallo cui sta facendo fronte la FIGC intenta ad avere Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale. Tutto ruota attorno alla clausola che il tecnico ha con il Napoli, voluta dal presidente dei partenopei per evitare che l’allenatore campione d'Italia potesse finire in un’altra squadra di Serie A a poche settimane dall’addio: "Capisco che per De Laurentiis ci sia una questione di principio con Spalletti, ma non vedo nessuna elasticità mentale, nessuna generosità. Se per lui 3 milioni sono pochi per me lo sarebbero ancora meno e non mi sarei fermato davanti a questa cosa, non l’avrei ostacolata".

