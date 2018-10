Ospite al Festival dello Sport, per celebrare il Triplete vinto dalla sua Inter, Massimo Moratti si concede a qualche domanda dei giornalisti.

Presidente, teme che la Juventus possa ripetere il triplete siglato dalla sua Inter?

"No ma perchè temo, normale che un record è fatto per essere battuto o eguagliato. Può succedere, ma non è ancora successo".

Per ora la Juventus rimane inarrivabile?

"Sì, per quello che stiamo vedendo in campionato per ora nessuno è ancora al loro livello".

Piatek le sembra un colpo alla 'Moratti', un po' come Icardi e Milito?

"Questo era ancora più sconosciuto, è stato un vero colpo, è la vera sorpresa del campionato".

Si aspetta di vedere di più Lautaro Martinez in campo?

"Sì, personalmente sì. Lo reputo un giocatore che mi incuriosisce molto".

Crede alla possibilità di Marotta all'Inter?

"Dipende dagli attuali dirigenti dell'Inter per gli equilibri interni. Di sicuro, è un grande professionista, dalla grande esperienza".

Quanto è importante ricordare ai giovani momenti come questo?

"Molto. Ai giovani vanno fatti vivere momenti di felicità. E questo lo è".

In Spalletti rivede qualcosa di Mourinho?

"Non so, hanno metodi e caratteri diversi. Spalletti si sta facendo valere con le sue qualità".

Icardi può essere l'uomo derby?

"Sì, è uno che ti può far vincere qualsiasi partita".

VIDEO - LAUTARO, CHE PRESTAZIONE CON L'IRAQ: GOL, SPONDE, DRIBBLING. E ICARDI SE LO "GODE"... DAL TRONO