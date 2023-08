Thiago Motta non ha intenzione di ascoltare le sirene di mercato che sono suonate nelle scorse ore per Marko Arnautovic, su cui sarebbe piombata l'Inter con un'offerta però al ribasso rispetto alle richieste del Bologna. Il tecnico dei rossoblu ha convocato regolarmente il centravanti austriaco per la gara contro il Cesena, valida per il primo turno di Coppa Italia, come confermato in conferenza stampa: "Marko ha fatto una buona preparazione, sta bene. Marko sa bene quello che penso e viceversa, e così anche la società.

Domani sicuramente giocherà, per il mercato avete la possibilità di parlare con Sartori, Di Vaio e Fenucci. La decisione è loro".