L'Inter ha vinto la partita di Udine all'intervallo, negli spogliatoi del Bluenergy Stadium, dove Simone Inzaghi ha saputo toccare le corde giuste dei suoi giocatori dal punto di vista mentale. Stando alla ricostruzione di Gazzetta.it, tra i due tempi di gioco, il tecnico piacentino ha chiesto calma e lucidità a Lautaro e compagni, cercando di togliere la pressione che qualcuno stava iniziando ad avvertire con il traguardo scudetto ormai a un passo. Non solo: l'ex Lazio, già alla pausa, ha preannunciato il cambio di modulo in corso d'opera, con l'inserimento dietro le punte di Alexis Sanchez che poi si è rivelato fondamentale nell'assedio finale all'area dei friulani, culminato con il gol del sorpasso di Davide Frattesi in pieno recupero.

