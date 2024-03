Metaforicamente, sarebbe un ordigno ancora inesploso che se maneggiato senza cautela potrebbe fare parecchi danni. La voce sul possibile cambio di maglia a Milano di Francesco Camarda, golden boy del Milan in procinto di compiere 16 anni, sta agitando non poco l'ambiente rossonero. Però prima di coinvolgere l'Inter in questa vicenda di mercato è il caso di andare con i piedi di piombo. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it c'è effettivamente distanza tra la richiesta della famiglia Camarda e la proposto del Milan per il primo contratto da professionista del bomber classe 2008. L'ambizione sponda giocatore è ottenere una cifra significativa, all'altezza di quella che gli è stata prospettata all'estero. In particolare, due le società che si sono fatte avanti ingolosite da un importante colpo in prospettiva: Manchester City e Borussia Dortmund.

Gli inglesi lo parcheggerebbero in uno dei club della galassia della loro proprietà (Palermo, Girona...) sperando che crescendo possa confermare quanto mostrato finora in ambito giovanile. I tedeschi avrebbero per lui un approccio più diretto, assegnandolo inizialmente alla loro squadra giovanile per poi lanciarlo in prima squadra alla prima opportunità. Due club ambiziosi, che però non convincono la famiglia di Camarda che vorrebbe questo tipo di contratto ma rimanendo in Italia.

Da qui la chiacchierata con l'Inter da parte del suo entourage, per capire se esiste un eventuale interesse nei confronti del ragazzo. Interesse che c'è, ma sì concretizzerebbe in un'offerta solo in caso di rottura definitiva con il Milan. In Viale della Liberazione infatti non vogliono fare alcuno sgarbo ai rivali cittadini, in un momento storico in cui entrambi i club stanno lavorando al progetto stadio che potrebbe essere ancora congiunto. Pertanto l'Inter entrerebbe in scena per Camarda, giudicato un potenziale campione, solo se i rossoneri esaurissero le loro fiches e si alzassero dal tavolo delle trattative.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!