Nel celebrare il cammino ai Mondiali in Qatar del Marocco, la prima africana a spingersi fino alle semifinali della competizione, i colleghi del Corriere dello Sport rilanciano la suggestione di mercato secondo la quale Achraf Hakimi non direbbe di no a un eventuale ritorno all'Inter: "il terzino venduto a peso d’oro al Paris Saint-Germain ha confidato agli ex compagni il sogno di imitare Lukaku - si legge nell'articolo -. La nostalgia di Milano e dell’Inter è una ragione per sperare nel colpaccio. Anche Lukaku sembrava impossibile, no?".