C'è anche l'Inter tra i temi affrontati da Eder Citadin Martins, meglio conosciuto semplicemente come Eder, nell'intervista concessa oggi a Radio Sportiva. L'ex attaccante nerazzurro, oggi in Brasile al Criciuma, non nasconde il suo affetto per la sua vecchia squadra: "Faccio sempre il tifo dal Brasile per i nerazzurri, è una squadra tosta che ha preso una identità forte dai tempi di Conte e sta proseguendo con l’ottimo lavoro di Inzaghi, che è riuscito a portare l’Inter alla finale di Champions a giugno - ricorda l'oriundo -. Sarà dura per la Juve, il duello proseguirà: i bianconeri non fanno un bel calcio ma riescono a tenere botta fino in fondo. L’Inter per me, al di là del mio tifo, vincerà il campionato ed è favorita per vincere anche la Supercoppa".

Il discorso si sposta poi anche sui singoli e risulta impossibile non parlare della ThuLa: "Lautaro aveva già grandi qualità quando è arrivato in Italia, lo ricordo molto bene. Thuram? È quel giocatore che può fare bene sempre, forte di fisico, veloce, attacca bene gli spazi. Sono contento che abbiano creato una grande coppia in attacco".

Spazio poi anche alla pungente domanda su Suning, attaccato in passato da Eder: "Sono stato duro con Zhang per come si sono comportati con noi durante la pandemia in Cina. Siamo riusciti a vincere scudetto del 2020 e quando hanno chiuso le porte, non mi hanno più voluto parlare e tenuto un atteggiamento sbagliato. Sono rimasto triste ma non porto rancore. Mi aspettavo più rispetto all’epoca. Ma non è più il caso di parlarne".

