C'è anche Marcus Thuram tra i temi toccati dal ct della Nazionale francese Didier Deschamps nella conferenza stampa della vigilia del test amichevole contro la Germania a Lione. Parlando del ruolo dell'attaccante dell'Inter, Deschamps ha sottolineato come abbia trovato una maggiore costanza nella posizione in campo: "Marcus cambiando club ha una posizione più fissa. Doveva fare un passo avanti in termini di efficienza. Ha fatto progressi. Anche con noi è migliorato.

Deschamps ha poi aggiunto: "Marcus è un giocatore giovane. Il potenziale c'è. I giocatori offensivi vengono giudicati in base ai gol che segnano e a quelli che fanno segnare”.

