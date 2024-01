Pep Guardiola, demiurgo dello storico Treble del Manchester City, si è aggiudicato il 'The Best FIFA Men's Coach' per l'edizione 2023 battendo Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Ai quali si è rivolto, parlando dal palco, rigorosamente in italiano, dopo aver ritirato il premio: "Complimenti a Luciano per l'incredibile stagione col Napoli, hai vinto lo scudetto dopo tanti anni. E complimenti anche a Simone, soltanto io so come è stata dura la finale di Champions contro un'Inter meravigliosa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!