Nel corso dell'ultima finestra di mercato Folarin Balogun è stato a lungo un concreto obiettivo dell'Inter per sostituire Romelu Lukaku, ma alla fine pur non essendo nei progetti di Mikel Arteta l'Arsenal non ha voluto mai abbassare le proprie richieste economiche, giudicate troppo esose dai nerazzurri che poi hanno ripiegato su altre opzioni. Poi, la punta statunitense si è trasferita al Monaco che ha messo sul piatto 47 milioni di sterline tra fisso e bonus ottenendo così il via libera dei Gunners. Intervistato dal Daily Mail, Balogun ha ammesso che il club del Principato fosse la sua prima scelta: "Alla fine quando il Monaco ha mostrato interesse nei miei confronti è stata una decisione molto facile da prendere per me. Ho detto al mio agente: 'Questo è l'unico posto dove volevo andare'. E per mia fortuna è accaduto. Per quanto mi riguarda era importante andare in una squadra che competesse per vincere. Il Monaco è una grande squadra nella Ligue 1. E al contempo volevo giocare con continuità. Voglio dimostrare a me stesso e alla gente che mi sta intorno di poter essere il principale attaccante per una squadra".

Parole molto diplomatiche che stonano un po' con il flirt con l'Inter, manifestato via social anche dal diretto interessato quando il ritorno in Francia non era ancora una possibilità per lui. Non a caso il trasferimento al Monaco è maturato proprio quando la dirigenza nerazzurra ha informato l'Arsenal che non avrebbe più trattato l'acquisto dell'attaccante newyorkese.