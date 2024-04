Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della società, il match winner del derby della Capitale Gianluca Mancini ha commentato: "I derby sono partite toste - riporta Vocegiallorossa.it - speciali, non vincevamo da tanto quindi la concentrazione era al massimo. Risolvere la partita è il meno, l'importante era vincere e siamo felici per questo".

Una Roma che è entrata con un approccio straordinario, poi siamo stati molto bravi nella sofferenza nel secondo tempo, ci voleva carattere, testa e gamba.

"Sì, come è normale che sia. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi loro provavano a riprenderla. Tanti derby sono finiti 1-0, all'ultimo un po' di sofferenza ma ci ha portato alla vittoria".

Festeggiare è sempre bello, ci sta un po' di goliardia.

"Sì, infatti non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi e un po' di goliardia ci può stare. Sono partite intense, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato però sono cose che finiscono nei festeggiamenti senza mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa, ma ero molto felice di festeggiare con i miei tifosi".

Adesso c'è l'Europa League.

"Una partita tosta, sarà un mese importante dove si decide tanto. Bisogna rimanere con i piedi per terra perché il derby è una partita speciale ma sono sempre tre punti, non ne sono dieci. Piedi per terra, testa alta e continuare a lavorare".