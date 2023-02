Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli capolista a più 15 sull'Inter, ha rilasciato un'intervista all'ex calciatore camerunense Benjamin Moukandjo per beIN Sports, commentando le prospettive degli azzurri in campionato: "Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. No, non è possibile, mi rifiuto di vedere questa eventualità e per questo ci muoveremo, daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest'anno non sia nostro, faremo di tutto per farlo nostro". Poi gli elogi a Luciano Spalletti: "Nessun altro allenatore mi ha dato quello che mi ha dato Spalletti, anche a livello umano".