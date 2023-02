Il Milan vince di misura nel derby brianzolo contro il Monza e aggancia al secondo posto l'Inter, impegnata fra meno di un'ora a San Siro contro l'Udinese. Nel match dell'U-Power Stadium i rossoneri passano al 31' con il gol di Junior Messias. Nella ripresa al 59' si registra anche l'esordio di Franco Carboni nella formazione di casa. Tre punti preziosi per la squadra di Pioli, salita a quota 42 e appaiata momentaneamente con i nerazzurri di Inzaghi. Per il Monza di Palladino, decimo con 29 punti insieme alla Juventus, si tratta della prima sconfitta in questo 2023.