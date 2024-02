"Secondo me il match ball per l'Inter è la partita di mercoledì contro l'Atalanta, a tre giorni da quella di ieri vinta con tante alternative e tanta facilità. I nerazzurri alla fine sono riusciti davvero a dominare il Lecce". Ne è sicuro Riccardo Trevisani, protagonista di un'analisi negli studi di Sport Mediaset all'indomani del poker nerazzurro al Via del Mare.

"È vero che i salentini sono in un momento negativo, ma l'Inter dà un senso di forza impressionante e lo fa anche con le riserve, cosa che non succede praticamente a nessuna squadra - sottolinea il telecronista -. Di solito chi fa turnover viene clamorosamente condannato e la stessa Inter quando lo fece a Lisbona a inizio anno non si trovò bene. Ha raggiunto una tale forza mentale, tattica, atletica e fisica che oggi può fare anche turnover. L’Atalanta in questo momento viene da 8 vittorie e due pareggi, è una squadra formidabile. Se l’Inter dovesse riuscire a battere anche la Dea a quel punto con un +12 netto e 69 punti alla 26esima giornata farebbe impressione. L’Inter in questo momento sta mediando a quota 100, vicina a quella che fece la Juventus di Conte e superiore al Napoli dell’anno scorso. Quando leggi +12 a 12 giornate dalla fine, secondo me una squadra così forte il campionato non lo perde più. L’Atalanta è un avversario scomodissimo, lo abbiamo visto ieri sera contro il Milan".

