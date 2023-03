Fabio Radaelli è uno dei dirigenti che hanno scoperto il talento di Lautaro Martinez in Argentina. Oggi lavora per il Tigre, la squadra in cui gioca Mateo Retegui. “I presupposti per vederlo in Italia ci sono tutti. Valuteremo il suo futuro con calma - dice Radaelli a Tuttomercatoweb - Lui sulle orme di Lautaro? Oggi uno dei migliori al mondo. È una grande risorsa per l’Inter. Mateo è un giovane di cui si parla tanto.