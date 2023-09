Theo Hernandez non ha preso parte neppure oggi all'allenamento della Francia. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il terzino sinistro è stato anche oggi fermo dopo la botta presa al polpaccio nell'ultimo match contro l'Irlanda. Da escludere quasi certamente un suo impiego martedì per l'amichevole contro la Germania. Si è invece regolarmente allenato Maignan, dopo la seduta differenziata di ieri in palestra.