Voti alti ma non altissimi quelli della Gazzetta dello Sport per gli interisti dopo il sonante 5-1 nel derby col Milan. Sufficienza a Sommer, impiegato pochissimo, e a Darmian, ritenuto il "peggiore" dalla rosea per essere stato protagonista in negativo del gol subito. Meglio Acerbi (7) e Bastoni (6,5). Il 6,5 anche a Barella, mentre si sale nelle valutazioni con Dumfries (7: "Innescato da Lautaro, offre a Thuram la palla del raddoppio. Tanto lavoro utile sui binari, in costruzione, ma anche in distruzione, nella fascia di campo dove il Diavolo covava più ambizioni, con Theo e Leao"), Calhanoglu (7,5), Dimarco (7) e Mkhitaryan, il migliore (8,5: "Doveva lasciare il posto a Frattesi? Dopo 5 minuti Miki segna nella porta in cui ha segnato Frattesi martedì. Il ragazzino ne ha fatti 2 in Nazionale? Allora ne fa 2 anche lui. Non basta. Per dimostrare grandezza d’animo, manda in gol pure Frattesi… Una Treccani, in entrambe le fasi. Se Inzaghi fa le squadre al parco, come i bambini, per primo chiama Mkhitaryan"). Lautaro senza gol è comunque decisivo (7,5). Thuram fa tutto, anche il 2-0 (8).

Per quanto riguarda i subentrati, 7 a Frattesi autore del 5-1, 6,5 a De Vrij e Carlos Augusto e 6 ad Arnautovic. Senza voto Asllani. Inzaghi? 8 pieno: "“Ricordati di mettere Frattesi!”. Affacciato alla finestra, Simone ha risposto: “Mo’ me lo segno…”. Ha confermato Mkhitaryan che gli ha fatto 2 gol e ha mandato a rete pure Frattesi. Quando il Diavolo ha provato a farsi sotto, lo ha ricacciato indietro con i cambi. Ha vinto il quinto derby di fila: 12-1 complessivo i gol. Dopo Istanbul, Inter ancora più sicura nel gioco e autoritaria nella gestione".