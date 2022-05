Un'altalena di emozioni, un sogno che sembra svanire troppo presto ma che poi diventa improvvisamente realtà: dopo 110 anni, il Monza centra per la prima volta nella sua storia il traguardo della Serie A, quello che sfuggì clamorosamente nel 1979 quando perse lo spareggio di Bologna contro il Pescara. Questa volta, però, l'atto conclusivo sorride alla squadra di Giovanni Stroppa, che dopo un match da fuochi d'artificio supera per 4-3 il Pisa all'Arena Garibaldi nella finale di ritorno dei playoff e dopo il 2-1 dell'U-Power Stadium di giovedì sancisce il tanto agognato battesimo nel massimo campionato. L'inizio dei brianzoli è però da incubo: nel giro di nemmeno dieci minuti il Pisa si trova avanti per 2-0 grazie ai gol firmati da Ernesto Torregrossa, che dopo 52 secondi punisce un'ingenuità del tandem Lorenzo Pirola-Michele Di Gregorio, e da Hjörtur Hermannsson al nono minuto. Superato lo shock, i brianzoli si rianimano e grazie ad una gemma di Pablo Machin al 20esimo si rimette in carreggiata. Al 79esimo è Christian Gytkjaer, che approfitta di un disimpegno sbagliato della difesa toscana e infila Nicolas per la seconda volta, a ribaltare completamente la situazione. Sembra fatta, ma al 90esimo il subentrato Giuseppe Mastinu piazza il perfido diagonale che vale 3-2 e tempi supplementari per gli uomini di Luca D'Angelo.