Inizio super per Lautaro Martinez in Serie A. Il capitano dell'Inter, grazie al golazo contro il Bologna, è già arrivato in doppia cifra dopo appena 8 giornate. Il Toro al momento è quinto nella classifica provvisoria della Scarpa d'Oro, con 10 gol fatti e 20 punti in graduatoria.

Al quarto posto troviamo Bard Finne (SK Brann/Norvegia), mentre il podio è completato da Serhou Guirassy (Stoccarda/Germania), Akor Adams (Lillestrøm/Norvegia + Montpellier/Francia) e dal leader Amahl Pellegrino (Bodo Glimt/Norvegia), in vetta con 33 punti e 22 gol (coefficiente x 1,5).

