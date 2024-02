Anche Lautaro Martinez a fine partita si presenta ai microfoni di Mediaset, queste le sue parole: "Sul gol avevo visto Dumfries libero a destra, potevo dargliela ma hi visto il difensore che stava arrivando e ho preferito tirare, per fortuna Arnautovic ha fatto gol e siamo contenti".

Ripensandoci oggi, meglio non aver firmato con l'Atletico sette anni fa.

"Questione di destino, quando ero al Racing avevo un accordo con l'Atletico e poi non si è concretizzato, sono arrivato all'Inter e ho fatto il mio lavoro. Questo è il sesto anno e sono molto contento di essere qui".

In giro si dice che l'Inter è una delle più forti d'Europa, cosa ne pensi?

"Siamo maturati tantissimo, sappiamo gestire le partite, i momenti, non è facile fare quello che stiamo facendo cambiando tantissimi giocatori. Si sono inseriti bene tutti, questo è molto importante. Dobbiamo continuare così perché parte tutto dallo spogliatoio".

Nella prima occasione sei arrivato con la gamba pesante?

"Non so, ho pensato troppo, voevo calciare di prima poi ho preferito stoppare, mi è venuto in mente il gol col Verona ma la palla mi è rimasta dietro. L'importante è aver vinto".

Facciamo un gioco: smetti di segnare in campionto ma segni un gol a partita in Champions, ci stai?

"Pr me conta solo che vince l'Inter. Io lavoro per la squadra e per portare l'Inter in alto".