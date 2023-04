"E' storia, storia". Lautaro Martinez va subito al dunque parlando a Mediaset Infinity dopo Inter-Benfica 3-3, pareggio che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi alle semifinali di Champions League. "Abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo, per me personalmente è la prima volta come per tanti compagni. Sono felice per l'Inter, i miei compagni e la mia famiglia".

Una liberazione il gol a San Siro che non arrivava da tanto tempo?

"Speriamo mi dia una spinta per il finale di stagione, io quando non segno cerco di dare una mano ai miei compagni. Voglio sempre giocare e segnare in tutte le partite, ma a volte è difficile perché le occasioni non vengono e il gioco della squadra non aiuta. Dopo il Mondiale ho fatto due ottimi mesi, poi sono calato tanto fisicamente. Spero che questo gol sia importante per rialzarmi".

Il Milan in semifinale uno stimolo in più?

"Mah, non lo so. Io ieri (martedì, ndr) non ho visto le partite, ora sarà una gara speciale e importante perché è un derby in una semifinale di Champions. Ma ora testa al campionato, poi penseremo a quello che arriva".