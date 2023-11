Le voci di mercato che vogliono l'Inter in prima fila per Andrea Colpani non distrarranno il gioiello del Monza. Ne è sicuro Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli intercettato da Sky Sport prima del lunch match contro il Verona: "Che risposte avrò da lui? Le solite. È ragazzo che adoro perché ci mette sempre grande impegno e professionalità. Sono sicuro che non si farà distrarre dalle voci. È un ragazzo molto equilibrato, tiene tanto al suo futuro e questo passa dalle prestazioni con il Monza".

