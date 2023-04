"Dopo il 3-3 di ieri mi viene in mente la partita casalinga. Avremmo potuto giocare meglio ed essere più maturi. Per il secondo anno consecutivo abbiamo segnato tre gol fuori casa, il che dà fiducia. Stiamo crescendo come club. In Champions, i dettagli fanno la differenza". Apre così la sua intervista ai microfoni di Eleven Sports, João Mario dopo l'eliminazione dalla massima competizione europea per mano dell'Inter. "Penso che la squadra abbia fatto bene. Siamo riusciti a dominare la partita in pochi istanti. La sofferenza è sempre complicata, ma abbiamo reagito bene e pareggiato. Queste squadre hanno bisogno di una mezza occasione per segnare, questo è successo spesso al Benfica. Abbiamo segnato tre gol in trasferta per il secondo anno consecutivo, forse dobbiamo migliorare le partite casalinghe. Complimenti all'Inter, al Luz hanno fatto una bella partita".

Sui fischi ricevuti dagli ex tifosi:

"Normale. Quando ho giocato per loro, mi hanno fischiato. Tutto perfettamente normale".

Sulla serie di partite senza vittorie:

"È una nuova fase. Non ci eravamo abituati. Ma piena fiducia. Abbiamo quattro punti di vantaggio sul campionato e abbiamo avuto una stagione spettacolare. Anche questa partecipazione alla Champions League è stata molto buona, volevamo arrivare in semifinale, cosa che sarebbe stata storica. Ma abbiamo fatto un campionato esemplare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!