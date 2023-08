L'Inter attenderà fino a domenica prima di valutare alternative a Benjamin Pavard. È quanto sostiene Sport Mediaset, confermando che la trattativa per il francese è chiusa ma anche che prima del via libera definitivo serve che il Bayern Monaco trovi presto un sostituto. Il piano B è Perr Schuurs del Torino: secondo l'emittente la cifra giusta per chiudere si aggira sui 35 milioni di euro.

