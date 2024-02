Le visite mediche di Mehdi Taremi con l'Inter sono state rinviate a data da destinarsi per scelta dei nerazzurri. Come segnala gianlucadimarzio.com, la dirigenza ha optato per rinviare gli esami in modo da evitare problemi al calciatore che avrà ancora quattro mesi di esperienza al Porto.

Le visite verranno programmate più avanti, in segreto, come fatto con Zielinski nella giornata di ieri.