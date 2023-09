Buone notizie per l'Inter in vista del derby contro il Milan. Per la super sfida in programma sabato prossimo al rientro dalla sosta, infatti, Simone Inzaghi recupererà Francesco Acerbi, ai box da inizio stagione per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. "Ora però è guarito e lavora per tornare al centro della difesa dove peraltro De Vrij ha lavorato in maniera eccellente", riferisce Sky Sport.

