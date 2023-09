Alla luce del forfait dell'ultima ora di Sandro Tonali, Luciano Spalletti è costretto a ridisegnare il centrocampo della Nazionale italiana che stasera scenderà in campo contro l'Ucraina: nel terzetto in mediana, secondo Sky Sport, dovrebbero esserci Manuele Locatelli che agirà da play, Davide Frattesi nel ruolo di mezzala destra, mentre sulla sinistra Nicolò Barella è in ballottaggio con Matteo Pessina. Un altro dubbio di formazione riguardante un interista è sulla fascia mancina: Federico Dimarco si gioca il posto con Cristiano Biraghi.

PROBABILE ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco/Biraghi; Pessina/Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni.