Le strategie di mercato dell'Inter per l'attacco dipenderanno dall'esito della trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. Con Edin Dzeko praticamente a un passo dal Fenerbahçe e Joaquin Correa che potrebbe lasciare Milano, il club nerazzurro andrebbe a completare il reparto avanzato, che ha in Lautaro Martinez il suo unico punto fermo, con profili come Folarin Balogun o Lois Openda, se dovesse confermare Big Rom. Siamo ancora alle fasi iniziali del mercato, esattamente come per quel che concerne il centrocampo: c'è da capire il futuro di Marcelo Brozovic che, se dovesse accettare di trasferirsi all'Al Nassr, darebbe il va libera alla dirigenza per Davide Frattesi. Lo riporta Sky Sport.

