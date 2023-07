Davide Frattesi potrebbe sbarcare a Milano già oggi per iniziare la sua nuova avventura nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non è da escludere che il classe 1999 in arrivo dal Sassuolo possa in giornata già recarsi a Milano.

I due club sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli dopo aver raggiunto l'accordo per un prestito oneroso a 6 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri (valutato 6 milioni). Compresi nell'affare anche 5 milioni di bonus, 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions e uno per lo scudetto. Frattesi sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà all'Inter fino al 2028 (2,8 milioni di euro all'anno come ingaggio).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!