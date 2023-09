Tutti promossi, e ci mancherebbe pure, gli interisti scesi in campo ieri nel trionfo per 4-0 sulla Fiorentina. La squadra, secondo la Gazzetta dello Sport, merita un 7,5 complessivo al pari del suo allenatore Simone Inzaghi: "La crescita del terzo anno, l'Inter è diventata adulta e matura, cinica e feroce. Lascia che la Fiorentina si illuda, poi la colpisce senza pietà".

Il migliore in campo è Lautaro Martinez, voto 8: "Cinque gol in tre partite, il trono di capocannoniere. Un diverso modo di porsi, più al servizio della squadra, senza perdere la durezza del bomber". Mezzo punto in meno per l'altro attaccante, Marcus Thuram: "Bravo nello stretto e sul lungo, dialoga con Lautaro. Deve correggere un certo 'callonismo' di fondo, la propensione a sbagliare gol facili. Potenziale fenomeno". Poi sfilza di 7 per De Vrij, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Più sotto di mezzo voto troviamo Barella, Darmian, Dumfries e Cuadrado. Sufficienza per gli altri subentrati e Yann Sommer: "Non rassicurante il bagher su Sottil, subito riscattato con il volo da gatto sullo stesso. E comunque zero gol presi in tre giornate".