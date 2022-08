Alexis Sanchez, fiore all'occhiello del mercato del Marsiglia , ha destato una buona prima impressione al suo nuovo tecnico Igor Tudor : "L'ho allenato solo due volte, ho visto tante cose in comune con Cristiano Ronaldo , come la dedizione al lavoro: sono giocatori paragonabili da questo punto di vista - le parole dell'ex Verona -. Poi ognuno ha la sua carriera; mi hanno parlato bene di lui, e io non posso far altro che confermare dopo quello che ho visto. E' un ragazzo perbene, uno che ha voglia di fare bene e di allenarsi. Sono molto contento perché potrebbe essere un punto di riferimento. Farà parte dalla rosa per la gara col Nantes, poi vedremo come utilizzarlo".

In merito al ruolo in campo che avrà il Nino Maravilla, il croato è chiaro: "Può giocare in tutte e tre le posizioni dell'attacco, cambia poco perché è forte. Non ci sono problemi in questo senso. E' sempre stato un professionista anche giocando poco, poi mi è piaciuto quando è sceso in campo l'anno scorso (con l'Inter, ndr). Ci vorrà un po' di tempo per averlo al massimo, penso un mese".