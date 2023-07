Stasera alle 8 l'aereo charter noleggiato dall'Atlético Madrid decollerà direzione Corea del Sud e arriverà a Seoul dopo 14 ore di viaggio. Per i Colchoneros sarà l'inizio di un tour che comprenderà anche Messico e Stati Uniti. Ma la domanda principale è: ci sarà Alvaro Morata? Entro le 20, sottolinea Marca, l'agente Juanma Lopez deve trovare una soluzione se vuole che il suo assistito cambi maglia. Al momento in Italia non mancano i corteggiatori, come Roma, Inter, Juventus e Milan che ci stanno pensando seriamente ma faticano a trovare un'intesa con l'Atletico Madrid che continua a chiedere 21 milioni di euro e non si smuove da quella cifra.

La strategia dei club italiani è che gli spagnoli alla lunga abbassino le loro pretese considerando che l'attaccante classe '92 è ormai sul piede di partenza. Ma il club rojiblanco non sembra preoccupato dal fatto che Morata si imbarchi con il resto della squadra sull'aereo verso la Corea del Sud, perché il ragazzo è amatissimo dallo spogliatoio e dallo staff tecnico e non c'è dubbio che, rimanendo, darà come sempre il massimo per la causa.

Certo, finché Morata non parte il club non si muoverà concretamente per la ricerca di un altro centravanti. Quindi, alcuni dei nomi che stanno uscendo sono dovuti più all'interesse di metterli sul mercato che agli sforzi di un Atlético che ora ha come priorità quella di vendere prima di ogni altra cosa.