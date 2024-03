Ultima delle due amichevoli in programma per questa sosta Nazionali tra poco in scena per gli interisti impegnati rispettivamente con le Nazionali di Francia, Turchia, Cile e Olanda. Se Yann Sommer e Stefan De Vrij sono già rientrati a Milano per via dei fastidi fisici riscontrati, s'apprestano a scendere in campo a breve invece i compagni Hakan Calhanoglu, Alexis Sanchez e Denzel Dumfries. Tutti e tre i sopraccitati nerazzurri sono stati difatti scelti dai rispettivi commissari tecnici per scendere in campo dal primo minuto. Partono dalla panchina invece i due francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard.

Scontro incrociato tra i due transalpini e il cileno a Marsiglia, l'olandese sfiderà la Germania a Francoforte mentre Calha è atteso dall'incrocio con l'Austria a Vienna, sfida arbitrata dall'italiano Daniele Chiffi.

