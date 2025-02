Secondo quanto riportato da Il Giorno, per la panchina dell'Inter Under 23 ci sarebbero diversi nomi sul taccuino, tra cui Andrea Zanchetta (molti dei giocatori della futura creatura sono quelli che sta allenando in Primavera) e la vecchia conoscenza Stefano Vecchi.

Quest'ultimo, però, è impegnato col Vicenza e insegue il sogno della B coi biancorossi: dovesse centrare l'obiettivo sarebbe ovviamente più complicato strappare il tecnico e riportarlo in nerazzurro, dove ha già allenato nel vivaio e per qualche gara in prima squadra.

Nel gruppo finiranno, come detto, gli attuali elementi dell'U20 (a meno che qualcuno non venga ritenuto pronto addirittura per un livello superiore) e qualche giocatore di rientro dai prestiti che ha bisogno di fare ancora gavetta (ad esempio Kamate).