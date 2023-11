E adesso Alexis Sanchez c'è. "Vincere insieme", ha scritto ieri il cileno sui suoi social, aizzando l'ardore di tutto l'ambiente nerazzurro. Lontani i tempi delle polemiche criptiche.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Niño è tornato a Milano particolarmente carico e voglioso di dimostrare di essere ancora un calciatore per un top club. Il gol al Salisburgo a San Siro ha certificato la sua ritrovata efficacia, la prestazione in Austria poi ha confermato finalmente una condizione fisica più che discreta. E Inzaghi ci punta.